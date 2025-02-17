У польському місті Бидгощ відкрили перший центр НАТО - Україна
На півночі Польщі у місті Бидгощ 17 лютого відкрили перший центр вивчення досвіду війни РФ і України - Спільний центр НАТО - Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)
Про це повідомили в Північноатлантичному альянсі, а також на сайті міста Бидгощ.
"Перша цивільно-військова організація НАТО-Україна, спільний центр аналізу, навчання та освіти відкривається сьогодні для надання швидкого аналізу та рішень на основі російської війни в Україні, приносячи довгострокові вигоди НАТО й Україні", - поінформували в Альянсі.
Рішення про створення навчального центру в Бидгощі було схвалено на Вашингтонському саміті НАТО в 2024 році. У його межах Україна й НАТО разом вивчатимуть досвід військових і цивільних, набутий за час повномасштабної війни. Зокрема, Об'єднаний центр аналізу, підготовки та освіти зосереджуватиметься на багатодоменних операціях, когнітивній війні, комплексній безпеці та обороні.
У пресслужбі Альянсу зазначали, що центр - єдина спільна ініціатива НАТО з державою, яка не входить у блок. Також JATEC є першою спільною військово-цивільною ініціативою Києва з Північноатлантичним альянсом.
- У листопаді 2024 року повідомлялось, що на початку 2025 року в Польщі розпочне роботу Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це буде перша спільна інституція України та НАТО.
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