У польському місті Бидгощ відкрили перший центр НАТО - Україна

Про це повідомили в Північноатлантичному альянсі, а також на сайті міста Бидгощ.

"Перша цивільно-військова організація НАТО-Україна, спільний центр аналізу, навчання та освіти відкривається сьогодні для надання швидкого аналізу та рішень на основі російської війни в Україні, приносячи довгострокові вигоди НАТО й Україні", - поінформували в Альянсі.

Рішення про створення навчального центру в Бидгощі було схвалено на Вашингтонському саміті НАТО в 2024 році. У його межах Україна й НАТО разом вивчатимуть досвід військових і цивільних, набутий за час повномасштабної війни. Зокрема, Об'єднаний центр аналізу, підготовки та освіти зосереджуватиметься на багатодоменних операціях, когнітивній війні, комплексній безпеці та обороні.

У пресслужбі Альянсу зазначали, що центр - єдина спільна ініціатива НАТО з державою, яка не входить у блок. Також JATEC є першою спільною військово-цивільною ініціативою Києва з Північноатлантичним альянсом.