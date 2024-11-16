У 2025 році в Польщі запрацює навчальний центр НАТО для України

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Намір розпочати роботу Центру наступного року підтвердили учасники засідання з обговорення питань розгортання JATEC, де, зокрема, була присутня делегація Міноборони України.

"Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО", - зазначив бригадний генерал Анатолій Клочко.

Під час засідання учасники також обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, серед них: погодження необхідних юридичних процедур, зокрема, забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Також обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО.

В оборонному відомстві наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.