У 2025 році в Польщі запрацює навчальний центр НАТО для України
На початку 2025 року в Польщі розпочне роботу Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це буде перша спільна інституція України та НАТО
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Намір розпочати роботу Центру наступного року підтвердили учасники засідання з обговорення питань розгортання JATEC, де, зокрема, була присутня делегація Міноборони України.
"Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО", - зазначив бригадний генерал Анатолій Клочко.
Під час засідання учасники також обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, серед них: погодження необхідних юридичних процедур, зокрема, забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.
Також обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО.
В оборонному відомстві наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.
- У червні цього року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна доєднається до навчального центру НАТО JATEC в Польщі.
- Актуальне
- Важливе