Україна доєднається до навчального центру JATEC НАТО в Польщі, - Столтенберг

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО

"Наші союзники підсилились, але Україна потребує передбачуваної допомоги в далекоглядному майбутньому. Сьогодні очільники оборонних відомств країн НАТО погодили план безпекової допомоги та навчань для України. Понад 99% військової допомоги Україна отримує від союзників НАТО. Саме тому дуже важливо, щоб Київ отримував передбачувану допомогу в короткостроковій та далекостроковій перспективі. Від початку вторгнення РФ Україна щороку отримує від союзників допомогу на понад $40 млрд. Ми повинні зробити все можливе, щоб ця підтримка залишалась на цьому рівні", - розповів Столтенберг.

Генсек заявив, що міністри оборони країн НАТО погодили дорожню інноваційну карту для України, що передбачає приєднання країни до навчального центру JATEC в Польщі

"Якщо ми говоримо про надійні довгострокові зобовʼязання для України, то це показує Кремлю, що вони не зможуть нас перечекати. Усі ці ініціативи наближають Україну до членства в НАТО. Сьогодні дуже важливо, що українська армія перейшла на стандарти НАТО. Зокрема, закупівлі та оборонно-промислова база. Сьогодні ми розробили першу інноваційну дорожню карту для України. Україна доєднається до навчального центру JATEC в Польщі. Також очільники оборонних відомств країн НАТО розробили промислову обіцянку для України, щоб підкріпити нашу довготермінову співпрацю", - додав він.