Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Україна має право бити по військових об’єктах на території РФ", - Столтенберг

"Україна має право бити по військових об’єктах на території РФ", - Столтенберг

13 червня, 2024 четвер
12:33
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право використовувати західну зброю для ударів по території Росії задля самозахисту

Зміст

Про це він заявив перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, пише АрміяInform.

Єнс Столтенберг наголосив, що Росія атакувала Україну і відповідно до міжнародного права, Україна має право захищати себе, включаючи удари по законних військових цілях на території агресора.

"Якщо ми проситимемо Україну цього не робити, то це буде наче просити захищатися з однією зав’язаною рукою за спиною", - зазначив генсек НАТО.

Він також додав, що самозахист це не ескалація і право захищатися від агресії вказано в документах ООН. На його думку, підтримуючи Україну країни НАТО не стають учасниками війни.

"Росія відкрила новий фронт на півночі України, атакує Харків зі своєї території через кордон. І звісно, якщо російські війська почуватимуться безпечно на своїй території, для України буде дуже важко себе захищати", - додав Столтенберг.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.   

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Часів Яр
12 червня, 2024 середа
РФ, ймовірно, прорвалася до передмістя Часового Яру, - британська розвідка про ситуацію на фронті
11 червня, 2024 вiвторок
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
Вознесіння Господнє
12 червня, 2024 середа
Вознесіння Господнє 2024: коли святкують, значення та заборони
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
13:17
Massive Attack
Massive Attack скасували концерт у Грузії на знак протесту проти "нападу грузинського уряду на права людини"
13:17
Школа
Працювала на РФ у Куп'янську, а потім влаштувалася вчителькою у Києві: СБУ затримала підозрювану
13:07
Ллойд Остін
Аргентина приєдналася до "Рамштайну"
12:58
Єнс Столтенберг
НАТО посилить боротьбу з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки, - Столтенберг
12:57
Володимир Зеленський
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
12:49
Оновлено
Нікол Пашинян
"Бажав перемоги Азербайджану": Пашинян заявив, що не їздитиме до Білорусі, поки при владі Лукашенко
12:47
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
Дипломат Левченко пояснив, що може бути з безпековою угодою між США та Україною, якщо Трамп стане президентом
12:47
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати спекотну погоду
12:40
Співак Володимир Дантес відповів, чи має бронювання від мобілізації
12:34
Дональд Трамп
Трамп може вийти з безпекової угоди з Україною у разі перемоги на виборах у США, - WP
12:05
Саміт G7 в Італії
В Італії стартує саміт G7: Зеленський розповів про головні теми для України
12:00
OPINION
Олег Манчура
Вибори до Європарламенту. Недавно ми переймалися виборами до Держдуми РФ...
11:57
Від початку доби росіяни вже 8 разів штурмували на Покровському напрямку. Тривають бої біля селища Калинове
11:49
Ексклюзив
військовий корабель РФ в порту Гавани
Рекламна ціль: капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко пояснив, про що свідчить візит російських військових кораблів у порт Гавани
11:32
Прапор Таргарієнів на замку Чапультепек у Мехіко
Мексиканські чиновники обурились промороликом серіалу "Дім дракона" і погрожують судом
11:32
Норвегія
Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на понад $45 млн
11:25
Мелітополь
За ігнорування "дня Росії" окупанти репресують жителів Генічеська, Скадовська та Мелітополя
11:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Пошук "креативних рішень", щоб зберегти фінансування в Україну та як українці використовують бойові машини США на полі бою. Акценти світових ЗМІ 13 червня
11:06
По 20 годин без світла і тепла: у ДТЕК назвали найгірший сценарій для України
11:06
електроенергія
2 години графіків: ситуація в енергосистемі на 13 червня
10:53
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко висловився про літаки Super Etendard, які ЗСУ можуть отримати від Аргентини
10:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар та євро
10:44
Допомагав прорвати лінію оборони на Покровському напрямку: СБУ затримала агента російського ГРУ
10:41
військовий квиток, мобілізація
Кабмін схвалив зміни щодо відстрочки чоловіків, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи
10:20
Маріуполь міни
Росія застосувала "тактику" голоду в Маріуполі у 2022 році, - правозахисники
10:12
Оновлено
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня 2024 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня: 9 людей загинули, 32 поранені
10:11
Інфографіка
Су-57
Істерика у Кремлі: що відомо про новітній винищувач Су-57, нещодавно уражений українцями, і чому ця подія стала важким ударом для росіян
10:04
OPINION
Лана Зеркаль
Заради гарних цифр: гігават генерації нереальний
10:00
куріння
Вбивають 2,7 млн європейців щороку: ВООЗ назвала шкідливі речовини та продукти
09:53
Сумщина
Плани росіян із наступу на півночі зірвані, але вони тягнуть туди резерви, - ЦПД РНБО
09:40
Харківське видавництво Vivat відкриває нову книгарню у Чернівцях 
09:37
Ексклюзив
путін
Наступний ордер МКС на Путіна може бути за голод у Маріуполі, ОП подав досьє, - Андрющенко
09:12
Рятувальники ДСНС
У Кропивницькому вночі вибухнув газ у приватному будинку: постраждали двоє дітей
09:12
станція зв'язку P-416ГМ
ЗСУ вперше в історії вразили новітню станцію зв'язку росіян P-416ГМ
09:06
Андрій Пишний
"Потужний удар по фінансовій інфраструктурі": НБУ проаналізував нові санкції США проти РФ
08:52
Зруйноване росіянами Рубіжне
Росіяни не внесли окуповані та зруйновані Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне у план підготовки до зими, - ОВА
08:47
У Кривому Розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару
08:13
обстріл, ППО
У Росії заявили про нічну атаку дронів на Ярославську та Володимирську області
08:07
OPINION
Олексій Петров
ТЦК vs медики в Одесі: навіщо підігрівають несприйняття людей у формі ЗСУ?
08:01
Єнс Столтенберг
Надає 90% мікроелектроніки: Столтенберг назвав допомогу Китаю Росії ключовою у війні проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV