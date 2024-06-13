"Україна має право бити по військових об’єктах на території РФ", - Столтенберг

Про це він заявив перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, пише АрміяInform.

Єнс Столтенберг наголосив, що Росія атакувала Україну і відповідно до міжнародного права, Україна має право захищати себе, включаючи удари по законних військових цілях на території агресора.

"Якщо ми проситимемо Україну цього не робити, то це буде наче просити захищатися з однією зав’язаною рукою за спиною", - зазначив генсек НАТО.

Він також додав, що самозахист це не ескалація і право захищатися від агресії вказано в документах ООН. На його думку, підтримуючи Україну країни НАТО не стають учасниками війни.

"Росія відкрила новий фронт на півночі України, атакує Харків зі своєї території через кордон. І звісно, якщо російські війська почуватимуться безпечно на своїй території, для України буде дуже важко себе захищати", - додав Столтенберг.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.