У Міноборони розповіли, на які вакансії в Силах оборони найчастіше відгукуються користувачі Резерв+

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Наша мета — запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", — сказала вона.

Сервіс рекрутингу запустили в застосунку Резерв+ у жовтні минулого року. Там доступні для вибору понад 6 тис. вакансій, на які відгукнулися вже більш ніж 50 тис. разів.

У Міноборони підкреслили, що рекрутинг у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням. Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще. Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ. Як наголосили у відомстві, процес вибору вакансій зручний — є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

6 лютого 2025 року член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг.

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