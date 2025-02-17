На першому геополітичному "побаченні" США і РФ одразу буде складно досягти порозуміння, - політолог Магда
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що США та Росія не зможуть досягти геополітичного порозуміння після першої зустрічі
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
"З одного боку є логіка Дональда Трампа, який робить гучні заяви, який оперує цифрами, розповідає про сотні тисяч жертв. Тобто він робить ставку на гуманізм, що все буде добре, і все буде прекрасно, і так далі. Але я думаю, що ні. Я думаю, що в діалозі американського слона та російського ведмедя, у їхньому першому такому геополітичному побаченні зразу буде складно добитися в принципі знову-таки геополітичного шлюбу, порозуміння. Це, як на мене, неможливо", - сказав він.
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Євген Магда вважає, що на тлі перемовин між Сполученими Штатами і Росією Україні потрібно не ховати себе, а зміцнювати.
"Я розумію, що зупинення російсько-української війни буде основною темою. Я розумію, що буде про це достатньо непроста дискусія, але в будь-якому випадку я не вважаю, що нам уже треба себе ховати. Я вважаю, що нам треба себе зміцнювати. Але зміцнення України зсередини, на жаль, не відбувається, і це дуже прикро констатувати", - додав виконавчий директор Інституту світової політики.
- 17 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні.
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