На першому геополітичному "побаченні" США і РФ одразу буде складно досягти порозуміння, - політолог Магда

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"З одного боку є логіка Дональда Трампа, який робить гучні заяви, який оперує цифрами, розповідає про сотні тисяч жертв. Тобто він робить ставку на гуманізм, що все буде добре, і все буде прекрасно, і так далі. Але я думаю, що ні. Я думаю, що в діалозі американського слона та російського ведмедя, у їхньому першому такому геополітичному побаченні зразу буде складно добитися в принципі знову-таки геополітичного шлюбу, порозуміння. Це, як на мене, неможливо", - сказав він.

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Євген Магда вважає, що на тлі перемовин між Сполученими Штатами і Росією Україні потрібно не ховати себе, а зміцнювати.

"Я розумію, що зупинення російсько-української війни буде основною темою. Я розумію, що буде про це достатньо непроста дискусія, але в будь-якому випадку я не вважаю, що нам уже треба себе ховати. Я вважаю, що нам треба себе зміцнювати. Але зміцнення України зсередини, на жаль, не відбувається, і це дуже прикро констатувати", - додав виконавчий директор Інституту світової політики.