"Це можливість реальних дій щодо сумісності": ексголова української делегації у ПА НАТО Юринець про відкриття центру НАТО - Україна в Бидгощі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Цей центр діятиме під егідою стратегічного командування НАТО. Це фактично із питань трансформації, що відповідає підготовці альянсу до майбутніх війн. Тобто ми маємо розуміти, що після останніх подій, а, особливо це на, питання відповідає, проговореного у Вашингтоні, створення такого центру, де фактично українські військові будуть передавати знання і досвід колегам, членам НАТО і добре, що це є у Польщі. Я думаю, що тут невипадково вибране це місто - Бидгощ, яке є восьмим за чисельністю, достатньо велике і потужне. Це центр в принципі економічний, культурний, науковий, медичний і безпековий", - сказала вона.

Оксана Юринець зауважила, що після безпекового форуму у Мюнхені Європа повинна фокусуватися на співпраці з Україною.

"І, напевно, ці всі події відбуваються саме тому, що приходить усвідомлення і розуміння, що треба об'єднуватися і, напевно, після останнього форуму, який відбувся в Мюнхені, безпекового форуму мюнхенського дуже багато зроблено висновків, що зараз Європа, як ніколи, має концентруватися на цій взаємодії і співпраці саме з Україною. Тому що виконуючи ці стратегічні завдання НАТО, тут дякували багато із штаб-квартири НАТО за цю організацію. Насправді, це зараз дуже важливо з точки зору, власне, де навіть знаходиться цей центр, він за дуже багато кілометрів від України, від Львова, так, але це є великим транспортним вузлом і автомобільним, і залізничним, і водним, річковим. Тобто є аеропорт, і ми розуміємо, для чого це пропрацьовується", - зауважила вона.

Екснардепка наголосила, що відкриття центру у Бидгощі, можливо, не ключова, але важлива подія.

"Це ще одна можливість реальних дій сумісності, яка покликана сьогодні забезпечувати, власне, спільнота євроатлантична, і починаючи навчатися разом з українськими військовими. Бо вони, по суті, є зараз найбільш переконливими дипломатами при перемовинах і взагалі для нашої стійкості, яку ми можемо собі забезпечити і уявити в цих перемовинах. Тому, напевно, дивлячись на ці події, які відбувалися зараз, це може не ключова, але у нас таких важливих, реальних і дуже стабільних кроків і подій, які відбулися сьогодні в Бидгощі, тому що це важливо, що все ж таки ми рухаємося в цьому напрямку і те, що оголосив кілька днів тому Марк Рютте, відбулося сьогодні", - додала Оксана Юринець.