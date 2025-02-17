Проросійські хакери атакували італійські вебсайти, зокрема аеропортів і банків
Проросійське хакерське угруповання Noname057(16) у понеділок, 17 лютого, здійснило атаки на близько 20 італійських вебсайтів: серед них онлайн-сторінки аеропортів та банків
Про це пише Reuters із посиланням на агентство з кібербезпеки Італії.
Відомо, що проросійські хакери атакували вебсайти банків Італії - Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi, Iccrea Banca, а також міланських аеропортів Лінате й Мальпенса. За словами представників агентства з кібербезпеки, серйозних збоїв не було зафіксовано.
Noname057(16) пояснило свою кібератаку нещодавньою заявою президента Італії Серджо Маттарелли: той порівняв війну РФ проти України із зовнішньою політикою нацистської Німеччини до Другої світової війни.
- 1 січня проросійські хакери здійснили кібератаки на 23 сайти французьких міст. Вони назвали це помстою за допомогу Парижа Києву.
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