Проросійські хакери атакували італійські вебсайти, зокрема аеропортів і банків

Про це пише Reuters із посиланням на агентство з кібербезпеки Італії.

Відомо, що проросійські хакери атакували вебсайти банків Італії - Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi, Iccrea Banca, а також міланських аеропортів Лінате й Мальпенса. За словами представників агентства з кібербезпеки, серйозних збоїв не було зафіксовано.

Noname057(16) пояснило свою кібератаку нещодавньою заявою президента Італії Серджо Маттарелли: той порівняв війну РФ проти України із зовнішньою політикою нацистської Німеччини до Другої світової війни.