Помста за підтримку України: проросійські хакери атакували сайти багатьох міст Франції

Про це пише DW із посиланням на AFP.

У французькій прокуратурі стверджують, що загалом хакери атакували 23 сайти. Зокрема, 31 грудня були недоступні чи частково доступні сайти міст Марсель і Тарб.

У мерії Марселя заявили, що через кібератаку довелося задіяти "захисні механізми, які призвели до того, що сайти стали недоступні".

Відповідальність за кібератаку на себе взяло угруповання NoName, а свої дії вони назвали помстою за те, що Франція підтримує Україну. Хакери в соцмережах повідомили, що атакували сайти міст Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Однак вони продовжували працювати у вівторок 31 грудня.