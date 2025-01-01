Помста за підтримку України: проросійські хакери атакували сайти багатьох міст Франції
Проросійські хакери здійснили кібератаки на 23 сайти французьких міст. Вони назвали це "помстою" за допомогу Парижа Києву
Про це пише DW із посиланням на AFP.
У французькій прокуратурі стверджують, що загалом хакери атакували 23 сайти. Зокрема, 31 грудня були недоступні чи частково доступні сайти міст Марсель і Тарб.
У мерії Марселя заявили, що через кібератаку довелося задіяти "захисні механізми, які призвели до того, що сайти стали недоступні".
Відповідальність за кібератаку на себе взяло угруповання NoName, а свої дії вони назвали помстою за те, що Франція підтримує Україну. Хакери в соцмережах повідомили, що атакували сайти міст Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Однак вони продовжували працювати у вівторок 31 грудня.
- 28 грудня проросійські хакери атакували близько десяти офіційних веб-сайтів Італії, у тому числі сайти МЗС та двох аеропортів Мілану.
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