Проросійські хакери атакували низку державних установ Італії
У суботу, 28 грудня, проросійські хакери атакували близько десяти офіційних веб-сайтів Італії, у тому числі сайти МЗС та двох аеропортів Мілану
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією агентства з кібербезпеки країни, це призвело до тимчасового виведення вказаних ресурсів з ладу.
Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібервідповідь".
Представник італійського агентства з кібербезпеки вказав, що ймовірно, це була "розподілена атака на відмову в обслуговуванні" (DDoS), що передбачає перевантаження мережі великою кількістю трафіку для її паралізації.
Агентство оперативно надало підтримку постраждалим установам, зазначивши, що вплив атаки вдалося "пом'якшити" менш ніж за дві години.
Кібератака не вплинула на польоти в аеропортах Лінате і Мальпенса, за словами представника компанії SEA, яка їх експлуатує. Мобільні додатки аеропортів продовжували функціонувати, попри відсутність доступу до веб-сайтів.
- Раніше цього місяця у Німеччині правоохоронці затримали 24-річного жителя району Штормарн у землі Шлезвіг-Гольштейн за підозрою у співпраці з російським хакерським угрупованням KillNET.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе