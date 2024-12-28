Проросійські хакери атакували низку державних установ Італії

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства з кібербезпеки країни, це призвело до тимчасового виведення вказаних ресурсів з ладу.

Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібервідповідь".

Представник італійського агентства з кібербезпеки вказав, що ймовірно, це була "розподілена атака на відмову в обслуговуванні" (DDoS), що передбачає перевантаження мережі великою кількістю трафіку для її паралізації.

Агентство оперативно надало підтримку постраждалим установам, зазначивши, що вплив атаки вдалося "пом'якшити" менш ніж за дві години.

Кібератака не вплинула на польоти в аеропортах Лінате і Мальпенса, за словами представника компанії SEA, яка їх експлуатує. Мобільні додатки аеропортів продовжували функціонувати, попри відсутність доступу до веб-сайтів.