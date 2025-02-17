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Лубінець відреагував на поширене в мережі відео ймовірного розстрілу українських військовополонених

Катерина Єсікова
17 лютого, 2025 понедiлок
16:16
Війна з Росією ЗСУ загиблі

У соціальних мережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами

Зміст

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян", - йдеться у дописі.

За словами омбудсмена, на відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. 

"Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", - додав Лубінець.

За його словами, він уже негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

  • У січні військові російської окупаційної армії розстріляли полонених військовослужбовців Збройних Сил України поблизу села Нескучне Донецької області.
     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Омбудсмен
ЗСУ
Військові новини
воєнні злочини Росії
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