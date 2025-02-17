Лубінець відреагував на поширене в мережі відео ймовірного розстрілу українських військовополонених
У соціальних мережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян", - йдеться у дописі.
За словами омбудсмена, на відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.
"Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", - додав Лубінець.
За його словами, він уже негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
- У січні військові російської окупаційної армії розстріляли полонених військовослужбовців Збройних Сил України поблизу села Нескучне Донецької області.
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