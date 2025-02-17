Лубінець відреагував на поширене в мережі відео ймовірного розстрілу українських військовополонених

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян", - йдеться у дописі.

За словами омбудсмена, на відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

"Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", - додав Лубінець.

За його словами, він уже негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.