РФ атакувала рятувальників, які доставляли воду жителям Костянтинівки: є поранені
Російська окупаційна армія 17 лютого атакувала FPV-дроном рятувальників, які доставляли воду цивільним у Костянтинівку Донецької області
Про це повідомила пресслужба ДСНС області.
"Унаслідок обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень, також пошкоджено автоцистерну для підвозу питної води", - йдеться у повідомленні.
"Постраждалих доправлено до лікарні Костянтинівки, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості", - додали в ДСНС.
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- 9 лютого РФ ударила FPV-дроном по рятувальниках у Покровському районі Донецької області, внаслідок чого постраждав один із них.
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