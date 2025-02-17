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РФ атакувала рятувальників, які доставляли воду жителям Костянтинівки: є поранені

Юлія Юліна
17 лютого, 2025 понедiлок
16:16
Війна з Росією швидка

Російська окупаційна армія 17 лютого атакувала FPV-дроном рятувальників, які доставляли воду цивільним у Костянтинівку Донецької області

Зміст

Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

"Унаслідок обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень, також пошкоджено автоцистерну для підвозу питної води", - йдеться у повідомленні.

"Постраждалих доправлено до лікарні Костянтинівки, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості", - додали в ДСНС.

Увага! Чутливий контент!

Теги:
Новини
Україна
Донеччина
окупанти
ДСНС
Костянтинівка
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