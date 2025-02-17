Європа може потенційно відправити до 30 тис. солдатів в Україну, - WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За словами чотирьох співрозмовників видання, чисельність імовірного військового контингенту розкрили у відповіді на лист США, у якому Штати просили країни ЄС деталізувати можливості для підтримки Києва.

У матеріалі йдеться: нині держави Європи готові забезпечити декілька бригад для ймовірної дислокації на території України - орієнтовно від 25 тис. до 30 тис. військовослужбовців.

Джерела акцентують, що війська не розміщуватимуть на лінії зіткнення - вони будуть готові до демонстрації сили, якщо РФ знову нападе. Водночас європейські солдати можуть мати більше підкріплення за межами України "у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися".

WP пише, що найбільш ретельне військове планування щодо цього здійснила Франція, яка, як зазначено, може спрямувати майже 10 тис. військових.

"Хоча інші європейські союзники досі були більш неспокійними або стикалися з проблемами щодо обмеження військових сил", - додають у матеріалі з посиланням на двох чиновників.