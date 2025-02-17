Європа може потенційно відправити до 30 тис. солдатів в Україну, - WP
Європейські країни, які підтримують відправку в Україну своїх військових для контролю безпеки після війни, готові потенційно направити 25-30 тис. солдатів
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.
За словами чотирьох співрозмовників видання, чисельність імовірного військового контингенту розкрили у відповіді на лист США, у якому Штати просили країни ЄС деталізувати можливості для підтримки Києва.
У матеріалі йдеться: нині держави Європи готові забезпечити декілька бригад для ймовірної дислокації на території України - орієнтовно від 25 тис. до 30 тис. військовослужбовців.
Джерела акцентують, що війська не розміщуватимуть на лінії зіткнення - вони будуть готові до демонстрації сили, якщо РФ знову нападе. Водночас європейські солдати можуть мати більше підкріплення за межами України "у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися".
WP пише, що найбільш ретельне військове планування щодо цього здійснила Франція, яка, як зазначено, може спрямувати майже 10 тис. військових.
"Хоча інші європейські союзники досі були більш неспокійними або стикалися з проблемами щодо обмеження військових сил", - додають у матеріалі з посиланням на двох чиновників.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Цього ж дня очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
Натомість польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Варшава не планує відправляти в Україну своїх солдатів, проте підтримає інші держави, які виявлять таке бажання.
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