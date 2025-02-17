Чи можуть європейські країни купувати в США зброю для України: пояснення від Defense Express
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував інформацію про те, що президент США Дональд Трамп готовий дозволити європейським країнам купувати американську зброю для України
Свою думку він висловив в етері "Еспресо".
"Президент Сполучених Штатів Америки, звісно, відстоює інтерес Сполучених Штатів Америки. І основним інтересом тут є якраз і просування інтересів виробників озброєння та військової техніки. І звісно, що зняття різноманітних обмежень, які могли бути до цих пір у Сполучених Штатів на передачу зброї через посередників іншим країнам, зокрема Україні. І це може бути також пов'язано з розробкою декількох шляхів постачання зброї Україні. І це якраз один із таких імовірних шляхів, коли Європа фінансуватиме закупівлю озброєнь для підвищення спроможностей Збройних Сил України і насичення необхідними видами озброєння, в тому числі і зброєю стримування, для того щоб зробити перепону Російській Федерації для того, щоб відновити в майбутньому широкомасштабну агресію після того, як можуть бути теоретичні якісь домовленості", - зазначив він.
На думку Валерія Рябих, показовим є те, що така інформація лунає на тлі витоків щодо перемовин між Сполученими Штатами Америки та Росією.
"Другим шляхом постачання зброї Україні може бути безпосередня передача зброї Україні за схемою - те, що раніше ми називали ленд-лізом, коли буде передаватися озброєння під майбутню оплату. Звісно, що з можливим досягненням якихось домовленостей форма оплати може змінюватися. В тому числі ми чули і заяви стосовно того, що в США хочуть отримати якісь гарантії подібної оплати, і у якості такої оплати вони згодні розглядати отримання доступу до українських ресурсів.
Вочевидь, говориться про те, що зараз подібними інформаційними повідомленнями прикриваються і забезпечуються майбутні домовленості, і, відповідно, це впливає на позиції сторін. Але також хочу сказати, що це все відбувається на тому тлі, що Сили оборони України продовжують завдавати удари по російських загарбниках, в тому числі й у глибині території Російської Федерації", - сказав він.
Військовий експерт також зауважив, що в США не критикують влучні удари Збройних Сил України по об’єктах на території РФ.
"І ми не бачимо зараз того, що, наприклад, з тієї ж американської сторони звучать якісь заяви про те, що не можна подібного робити. Це говорить про те, що саме Збройні Сили України, Сили оборони України і складові також є активним учасником оцих переговорів і забезпечують переговорну позицію саме української сторони. Ну і, відповідно, таким чином також забезпечують і позицію тих країн, які зацікавлені в тому, щоб привести Російську Федерацію до миру", - вважає Валерій Рябих.
- 17 лютого повідомлялось, що президент США Дональд Трамп висловив готовність дозволити європейським країнам купувати американську зброю для України. Це рішення може забезпечити доступ Києва до техніки навіть у разі припинення військової підтримки з боку США.
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