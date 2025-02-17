Лавров заявив, що РФ не відмовиться від окупованих в Україні територій
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в разі початку мирних переговорів з Україною Кремль не обговорюватиме відмову від окупованих територій
Про це дипломат сказав 17 лютого на пресконференції в Москві, передає Інтерфакс.
Він повторив традиційні кремлівські наративи про нібито утиски російськомовних в Україні.
"Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як - з росіянами чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?" - заявив Лавров.
При цьому він зазначив, що Росія не виключає участі США у врегулюванні в Україні, фактично назвавши Штати стороною конфлікту.
"Ми не приховуємо, що таке сприяння цілком можливе, тим паче, що США відіграють головну роль в українській кризі від початку", - сказав російський дипломат.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.
Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "роблять нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.
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