Лавров заявив, що РФ не відмовиться від окупованих в Україні територій

Про це дипломат сказав 17 лютого на пресконференції в Москві, передає Інтерфакс.

Він повторив традиційні кремлівські наративи про нібито утиски російськомовних в Україні.

"Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як - з росіянами чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?" - заявив Лавров.

При цьому він зазначив, що Росія не виключає участі США у врегулюванні в Україні, фактично назвавши Штати стороною конфлікту.

"Ми не приховуємо, що таке сприяння цілком можливе, тим паче, що США відіграють головну роль в українській кризі від початку", - сказав російський дипломат.

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