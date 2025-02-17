Укренерго 18 лютого застосує обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування обмежень для промисловості та бізнесу діятиме з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, стверджує Укренерго.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.