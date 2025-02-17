Укренерго 18 лютого застосує обмеження для промисловості та бізнесу
У вівторок, 18 лютого, у низці областей України застосовуватимуть обмеження потужностей для промислових споживачів та бізнесу
Про це повідомляє Укренерго.
Так, час застосування обмежень для промисловості та бізнесу діятиме з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, стверджує Укренерго.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
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