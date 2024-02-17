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Україна отримає €200 млн на модернізацію ГЕС

17 лютого, 2024 субота
15:07
Економіка

Україна отримає 200 мільйонів євро від уряду Італії та Європейського банку реконструкції та розвитку на відновлення та модернізацію потужностей гідроенергетики

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це загальна кредитна лінія в розмірі 200 млн євро під державні гарантії. Кошти спрямовуються на закупівлю критично важливого обладнання для Дніпровської і Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також для екстреної підтримки ліквідності компанії "Укргідроенерго", - йдеться у повідомленні. 

Шмигаль нагадав, що через дії росіян гідроенергетика України втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей. Наразі понад 1,5 тис. МВт вже відновлено.

"Відновлення триває, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться. Гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах. Дякую ЄБРР та Італії за незмінну солідарність і допомогу", - додав прем'єр. 

  • Раніше в Укргідроенерго розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову Каховської ГЕС. Розробка експериментального проєкту відбудови займе два роки, а її будівництво триватиме близько шести років. 
Теги:
Україна
Італія
Енергія
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