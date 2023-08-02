Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що на першому етапі планують спроєктувати тимчасову греблю водосховища.

"Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводка допоможе наповнити його водою до необхідного рівня", - йдеться у повідомленні.

Будівництво ж самої Каховської ГЕС займе близько шести років, додали в компанії.

Наразі інші гідроелектростанції компанії готуються до осінньо-зимового періоду 2023-2024. В Укргідроенерго розповіли, що там проводять планові ремонтні роботи та реконструкцію гідроенергетичного обладнання з врахуванням безпекових питань.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Уряд на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.