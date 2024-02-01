Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку

Про це пише Міністерство фінансів України.

Зазначається, що фінансова допомога Японії складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн у рамках проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та частини коштів позики обсягом $300 млн в рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.