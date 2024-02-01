Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
Уряд Японії виділив для держбюджету України близько $390 млн у рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства
Про це пише Міністерство фінансів України.
Зазначається, що фінансова допомога Японії складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн у рамках проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та частини коштів позики обсягом $300 млн в рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).
За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава у п'ятницю, 12 січня, домовилися посилювати санкції проти Росії за її вторгнення до України.
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