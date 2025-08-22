Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції

Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції

Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
16:50
Економіка Урсула фон дер Ляєн

Україна отримала 3,05 млрд євро через Міжнародний фонд допомоги Україні та 1 млрд євро через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії

Зміст

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм.

Як зазначила премʼєр-міністерка, 1 млрд євро буде надано в межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро — у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови", - додала Свириденко.

На сайті Європейської комісії наголосили, що виділення 4,05 млрд євро є виявом непохитної підтримки Україні.

"У той час, як Україна святкує свій 34-й День Незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною непохитна. Сьогоднішня виплата понад 4 млрд євро демонструє нашу непохитну відданість. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, але і її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Бо коли Україна сильна, Європа також сильніша", - прокоментувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

22 серпня комісія виплатила черговий, четвертий платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в рамках Фонду для України. Це фінансування посилить макрофінансову стабільність України, зміцнить її державне управління та сприятиме проведенню критично важливих довгострокових реформ.

З цією останньою виплатою загальна підтримка ЄС Україні в рамках MFA досягла 22,7 млрд євро з моменту його початку 1 березня 2024 року. Це становить майже 60% коштів, доступних в рамках плану для України.

"Після запиту на платіж, поданого Україною, 8 серпня Рада схвалила оцінку Комісії про те, що Україна задовільно виконала 13 показників реформ, пов'язаних з цим четвертим черговим щоквартальним платежем. Ключові реформи, здійснені для цього платежу, стосуються державного управління, управління державними активами, людського капіталу, зеленого переходу, регулювання цифрового та агропродовольчого секторів, а також управління критично важливою сировиною", - уточнили в Єврокомісії.

Там додали, що Україна має отримати до 50 млрд євро у вигляді грантів та позик на період 2024-2027 років у рамках Фонду для України.

"Виплата відбувається в контексті подальшого прогресу України у реформах, пов'язаних з вступом до ЄС, включно з відновленням незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховною Радою 31 липня. Захист автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху", - наголосили в заяві.

Крім того, Європейська комісія також виплатила Україні сьомий транш своєї надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 1 млрд євро. Завдяки цьому платежу загальний обсяг позик Комісії Україні в рамках цієї MFA досягає 9 млрд євро з початку року та доповнює допомогу, надану через інші інструменти підтримки.

Загалом, MFA становить 18,1 млрд євро та являє собою внесок ЄС в ініціативу G7 щодо надзвичайних позик для прискорення зростання доходів (ERA), яка в сукупності має на меті надати Україні фінансову підтримку у розмірі приблизно 45 млрд євро для покриття її нагальних потреб. Позики ERA від партнерів G7, а також позика MFA від ЄС погашаються коштом грошей від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, що зберігаються центральними депозитаріями цінних паперів у ЄС через Механізм співробітництва з питань позик Україні.

 

