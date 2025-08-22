Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм.

Як зазначила премʼєр-міністерка, 1 млрд євро буде надано в межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро — у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови", - додала Свириденко.

На сайті Європейської комісії наголосили, що виділення 4,05 млрд євро є виявом непохитної підтримки Україні.

"У той час, як Україна святкує свій 34-й День Незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною непохитна. Сьогоднішня виплата понад 4 млрд євро демонструє нашу непохитну відданість. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, але і її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Бо коли Україна сильна, Європа також сильніша", - прокоментувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

22 серпня комісія виплатила черговий, четвертий платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в рамках Фонду для України. Це фінансування посилить макрофінансову стабільність України, зміцнить її державне управління та сприятиме проведенню критично важливих довгострокових реформ.

З цією останньою виплатою загальна підтримка ЄС Україні в рамках MFA досягла 22,7 млрд євро з моменту його початку 1 березня 2024 року. Це становить майже 60% коштів, доступних в рамках плану для України.

"Після запиту на платіж, поданого Україною, 8 серпня Рада схвалила оцінку Комісії про те, що Україна задовільно виконала 13 показників реформ, пов'язаних з цим четвертим черговим щоквартальним платежем. Ключові реформи, здійснені для цього платежу, стосуються державного управління, управління державними активами, людського капіталу, зеленого переходу, регулювання цифрового та агропродовольчого секторів, а також управління критично важливою сировиною", - уточнили в Єврокомісії.

Там додали, що Україна має отримати до 50 млрд євро у вигляді грантів та позик на період 2024-2027 років у рамках Фонду для України.

"Виплата відбувається в контексті подальшого прогресу України у реформах, пов'язаних з вступом до ЄС, включно з відновленням незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховною Радою 31 липня. Захист автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху", - наголосили в заяві.

Крім того, Європейська комісія також виплатила Україні сьомий транш своєї надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 1 млрд євро. Завдяки цьому платежу загальний обсяг позик Комісії Україні в рамках цієї MFA досягає 9 млрд євро з початку року та доповнює допомогу, надану через інші інструменти підтримки.

Загалом, MFA становить 18,1 млрд євро та являє собою внесок ЄС в ініціативу G7 щодо надзвичайних позик для прискорення зростання доходів (ERA), яка в сукупності має на меті надати Україні фінансову підтримку у розмірі приблизно 45 млрд євро для покриття її нагальних потреб. Позики ERA від партнерів G7, а також позика MFA від ЄС погашаються коштом грошей від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, що зберігаються центральними депозитаріями цінних паперів у ЄС через Механізм співробітництва з питань позик Україні.