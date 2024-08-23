Україна планує відновити експорт електроенергії за кордон

Про це повідомило Укренерго.

"Уже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго наголосили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. Натомість у періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України не здійснюватимуть.

У компанії пояснили, що на таке рішення вплинула актуальна ситуація в енергосистемі. Зокрема, відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці суттєво знизилося споживання електрики. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовило профіцит потужності в українській енергосистемі вдень, коли активно працюють сонячні електростанції.

"Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої", – наголосили в Укренерго. Там пояснили, що способів подолання профіциту може бути два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій або ж відновлення експорту електроенергії в денні години. Тож, враховуючи економічну недоцільність обмежувати роботу СЕС, вирішили відновити експорт.