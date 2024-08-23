Україна планує відновити експорт електроенергії за кордон
Починаючи з 25 серпня, Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн
Про це повідомило Укренерго.
"Уже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться в повідомленні.
В Укренерго наголосили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. Натомість у періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України не здійснюватимуть.
У компанії пояснили, що на таке рішення вплинула актуальна ситуація в енергосистемі. Зокрема, відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці суттєво знизилося споживання електрики. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовило профіцит потужності в українській енергосистемі вдень, коли активно працюють сонячні електростанції.
"Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої", – наголосили в Укренерго. Там пояснили, що способів подолання профіциту може бути два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій або ж відновлення експорту електроенергії в денні години. Тож, враховуючи економічну недоцільність обмежувати роботу СЕС, вирішили відновити експорт.
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Сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок
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