Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічно вільних країн світу

Про це йдеться у звіті "Економічна свобода у світі" канадського Інституту Фрейзера.

Так, Україна посіла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.

Рейтинг уперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна опинилася в рейтингу поруч із такими країнами, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.

Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.

Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.

Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.

Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Рейтинг очолив Гонконг, на другому місці опинився Сингапур. За ними розташувалися Швейцарія, Нова Зеландія та США.

Згідно зі звітом, середній світовий показник економічної свободи надалі падає.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.