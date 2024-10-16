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Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічно вільних країн світу

Юлія Юліна
16 жовтня, 2024 середа
15:55
Економіка Україна прапор

Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічно вільних країн світу, опустившись зі 113-го місця на 150-те. Серед причин падіння – повномасштабна війна

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Про це йдеться у звіті "Економічна свобода у світі" канадського Інституту Фрейзера.

Так, Україна посіла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.

Рейтинг уперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна опинилася в рейтингу поруч із такими країнами, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

  • Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
  • Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
  • Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
  • Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
  • Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Рейтинг очолив Гонконг, на другому місці опинився Сингапур. За ними розташувалися Швейцарія, Нова Зеландія та США.

Згідно зі звітом, середній світовий показник економічної свободи надалі падає.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019 році, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.

  • Україна посіла 89-те місце серед 142 країн у рейтингу верховенства права за 2023 рік, який складає Всесвітній проєкт правосуддя (WJP).
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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