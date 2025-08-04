Україна працює над візитом Ердогана, головною темою буде вільна торгівля з Туреччиною, - посол Джелял
Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана, основною темою може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю
Про це розповів український посол у Туреччині Наріман Джелял РБК-Україна.
Він зазначив, що зараз Київ активно працює над організацією візиту Ердогана. Турецькому лідеру особисте запрошення в Україну передав президент Володимир Зеленський.
"Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації", – сказав Джелял.
За його словами, головною темою дипломатичного візиту Ердогана може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
"Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Ця угода важлива і для значної частини нашого бізнесу, хоча для деяких вона може створити напругу через посилення конкуренції. Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком", – зауважив український посол.
- Раніше Україна та Європейський Союз завершили перемовини щодо нових умов стосовно торгівлі після завершення дії автономних торговельних заходів 5 червня 2025 року, які передбачали пільговий режим для українських експортерів.
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