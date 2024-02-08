Україна працюватиме над поверненням закордонного майна, захопленого Росією

Про це йдеться на сайті Фонду державного майна України.

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль та глава МЗС України Дмитро Кулеба під час робочої зустрічі обговорили спільні ініціативи, спрямовані на повернення української частки закордонних активів радянської спадщини та залучення іноземних інвесторів.

Зазначається, що Фонд готовий до приватизації такого майна. Воно може стати одним із джерел внутрішнього резерву України для підтримки ЗСУ.

"Сторони домовилися про інтеграцію інвестменю Фонду з сервісом NAZOVNI, який МЗС створило для просування українських товарів і послуг за кордоном. Окрім українських товарів, на платформі NAZOVNI будуть представлені й об’єкти малої приватизації", - йдеться у повідомленні.

Також ФДМУ та МЗС спільно працюватимуть над просуванням об’єктів великої приватизації. Зокрема, це Об’єднана гірничо-хімічна компанія, готель "Україна", підприємства титанової галузі та інші великі підприємства, які можуть зацікавити міжнародний бізнес.

"Наша мета - продемонструвати міжнародній спільноті кейси успішної приватизації. Це допоможе в розбудові іміджу України, як надійного партнера для інвестицій", - вважає Віталій Коваль.