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"Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору": Зеленський про необхідність посилення санкцій проти РФ

7 лютого, 2024 середа
22:19
Війна з Росією Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що заморожені активи Росії та осіб, які з нею пов’язані, мають бути конфісковані та спрямовані на протидію РФ

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Наше завдання цього року - не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів - і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору" , - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що влада нині активно працює із партнерами, аби якнайшвидше було ухвалене рішення стосовно російськи активів. 

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році склав 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

4 лютого повідомлялося, що Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
відбудова України
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