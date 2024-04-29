Україна й ОАЕ уклали угоду про зростання двосторонньої торгівлі

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами державного міністра зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані аз-Зейуді, минулого року товарообіг між двома країнами сягнув 386 мільйонів доларів США, що на понад 800 мільйонів менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Він зауважив, що падіння торгівлі не є специфічним для країн Перської затоки, і подібні тенденції з Україною від початку війни можна спостерігати в усьому світі.

Підписання угоди знаменує собою завершення торговельного пакту, про який було оголошено два роки тому, і є частиною мети ОАЕ, спрямованої на розширення зовнішньої торгівлі з багатьма іншими країнами.

Метою угоди є послаблення або скасування тарифів на деякі товари, а також зміцнення ланцюгів поставок до ширшого регіону для основних експортних товарів, таких як зерно, машини та метали.

"Україна є мостом для нашого експорту в Європу і важливим джерелом для нашого імпорту, пов'язаного з продовольчою безпекою", - зазначив Аль-Зейуді, додавши, що уУгода "надасть українським компаніям і підприємцям нову платформу, яка дозволить їм розширювати свою діяльність на зростаючих ринках Азії та Африки через ОАЕ".

Він наголосив, що договір "відіграватиме активну роль у відновленні української економіки та надасть нові можливості для ділових кіл двох дружніх країн".