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Україна й ОАЕ уклали угоду про зростання двосторонньої торгівлі

29 квітня, 2024 понедiлок
12:10
Економіка На фото прапор ОАЕ

Україна й ОАЕ уклали економічну угоду, спрямовану на зростання двосторонньої торгівлі, що значно скоротилася порівняно з довоєнним рівнем

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами державного міністра зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані аз-Зейуді, минулого року товарообіг між двома країнами сягнув 386 мільйонів доларів США, що на понад 800 мільйонів менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Він зауважив, що падіння торгівлі не є специфічним для країн Перської затоки, і подібні тенденції з Україною від початку війни можна спостерігати в усьому світі.

Підписання угоди знаменує собою завершення торговельного пакту, про який було оголошено два роки тому, і є частиною мети ОАЕ, спрямованої на розширення зовнішньої торгівлі з багатьма іншими країнами. 

Метою угоди є послаблення або скасування тарифів на деякі товари, а також зміцнення ланцюгів поставок до ширшого регіону для основних експортних товарів, таких як зерно, машини та метали.

"Україна є мостом для нашого експорту в Європу і важливим джерелом для нашого імпорту, пов'язаного з продовольчою безпекою", - зазначив Аль-Зейуді, додавши, що уУгода "надасть українським компаніям і підприємцям нову платформу, яка дозволить їм розширювати свою діяльність на зростаючих ринках Азії та Африки через ОАЕ".

Він наголосив, що договір "відіграватиме активну роль у відновленні української економіки та надасть нові можливості для ділових кіл двох дружніх країн".

  • Європарламент на голосуванні у 23 квітня підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю харчовими продуктами з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
Теги:
Світ
Україна
ОАЕ
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