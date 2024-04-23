Європарламент на рік продовжив період пільгової торгівлі з Україною
Європарламент на голосуванні у вівторок підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю харчовими продуктами з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.
Євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.
За це проголосували 428 депутатів, проти – 131 і 44 – утрималися.
Нові правила передбачають, що Єврокомісія може швидко відреагувати та застосувати заходи, які вважає необхідними, у разі серйозних проблем на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів через український агроімпорт. Зокрема, передбачено запобіжник для низки продуктів – м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи і меду – якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021 та у 2022-2022 роках, у такому разі тарифи може бути відновлено.
Після рішення Європарламенту останньою крапкою у продовженні угоди має стати рішення Ради ЄС.
Угода набуде чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.
- 22 лютого посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України.
- Відзначимо, що саме пільги на агропродукцію з України стали причиною протестів у сусідніх країнах. 16 січня П’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України.
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