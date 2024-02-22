Посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України
Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.
Зазначається, що посли погодили мандат Ради на переговори щодо продовження призупинення імпортних мит і квот на український і молдовський експорт до ЄС ще на один рік.
"Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для України спрямована на відновлення призупинення імпортних мит і квот ще на один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), одночасно посилюючи захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які вже включені в поточного регламенту", — йдеться у релізі.
Очікується, що 7 березня 2024 року за пропозицію проголосує Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі (INTA). Далі положення мають бути прийняті Радою ЄС, підписані представниками Ради та Європейського Парламенту та опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.
- Відзначимо, що саме пільги на агропродукцію з України стали причиною протестів у сусідніх країнах. 16 січня П’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України.
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