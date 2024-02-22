Посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.

Зазначається, що посли погодили мандат Ради на переговори щодо продовження призупинення імпортних мит і квот на український і молдовський експорт до ЄС ще на один рік.

"Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для України спрямована на відновлення призупинення імпортних мит і квот ще на один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), одночасно посилюючи захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які вже включені в поточного регламенту", — йдеться у релізі.

Очікується, що 7 березня 2024 року за пропозицію проголосує Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі (INTA). Далі положення мають бути прийняті Радою ЄС, підписані представниками Ради та Європейського Парламенту та опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.