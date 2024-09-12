Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі, - Кудрицький
Ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання поляків
Про це він розповів в інтервʼю "Економічній правді".
За його словами, енергетики замовили таку кількість трансформаторів, скільки держава мала до перших російських обстрілів.
"За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі", - сказав Кудрицький.
Водночас він наголосив, Україна через атаки росіян втратила половину генерації, через що важливо фокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях, і посилювати цей захист.
- 11 вересня повідомляли, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури України загинули 35 цивільних, водночас енергосистема зазнала збитків на понад $1 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе