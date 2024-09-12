Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі, - Кудрицький

Про це він розповів в інтервʼю "Економічній правді".

За його словами, енергетики замовили таку кількість трансформаторів, скільки держава мала до перших російських обстрілів.

"За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі", - сказав Кудрицький.

Водночас він наголосив, Україна через атаки росіян втратила половину генерації, через що важливо фокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях, і посилювати цей захист.