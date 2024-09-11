Українська енергосистема зазнала більше $1 млрд збитків через обстріли РФ, - Офіс генпрокурора

Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Хоменко на міжнародній конференції високого рівня "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", передає Укрінформ.

"Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані", - сказав він.

Хоменко акцентував, енергосистема зазнала збитків на понад $1 млрд грн.

Заступник глави Офісу генпрокурора також зауважив, що кожна область України зазнавала атак росіян на енергоінфраструткуру. За його словами, ворог бив по деяких українських енергообʼєктах понад 40 разів, зазначивши, що для цього РФ застосовувала артилерію і ракети.