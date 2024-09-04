Росіяни будуть збільшувати обстріли України балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко

Про це він розповів в етері Еспресо

"Я вже неодноразово говорив, що росіяни будуть збільшувати обстріли території України саме балістичними ракетами. Вони будуть зміщувати акцент саме на ці ракети. Вони чудово знають, що в нас не вистачає комплексів ППО, які можуть збивати саме балістичні ракети. Саме тому вони сьогодні зменшують застосування крилатих ракет, а збільшують кількість обстрілів саме балістичними ракетами. Часто збиття крилатих ракет та ударних БПЛА може досягати рівня 100%, інколи 80%. Втім, для знищення балістичних ракет потрібні антибалістичні комплекси", - пояснив Романенко.

За словами експерта, Україна має лише 5 систем ППО, здатних збивати балістичні ракети.

"Нам потрібні більше ЗРК, які здатні збивати балістичні ракети прямим влучанням. Тобто, коли ракета ЗРК збиває балістичну ракету майже на фінальній траєкторії польоту. Така система ППО не просто збиває балістичну ракету, а ініціює її вибух у повітрі. Інакше її немає сенсу збивати. Таких комплексів Україна має лише 5 одиниць. Зокрема, чотири американські ЗРК Patriot та SAMP-T", - додав він.