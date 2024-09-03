Росіяни, ймовірно, вдарили по Полтаві ракетами "Іскандер-М", які долають відстань в 50 км за 23 секунди, - Defense Express

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Скоріше за все, росіяни здійснили обстріл Полтави ракетою типу "Іскандер-М". Це балістична ракета. Від моменту виявлення й до того часу, коли вона вражає ціль на землі, проходить дуже мало часу. На жаль, сьогодні в Україні дуже мало місць, які були б прикриті протиракетними системами. Сьогодні Сили оборони не можуть нічого зробити зі знищенням носіїв цих балістичних ракет. Це пов'язано з тим, що наші союзники не можуть ніяк прийняти рішення щодо завдання їхнім озброєнням ударів по території РФ", - пояснив Рябих.

Експерт зауважив, що Україна не має систем для відстеження пусків балістичних ракет.

"Ракети типу "Іскандер" можуть летіти на відстань від 50 до 500 км. Від початку пуску ця ракета долає відстань в 50 км за 23 секунди. Максимальну відстань ураження балістична ракета "Іскандер-М" подолає за 238 секунд. Це всього кілька хвилин. Достеменно невідомо, але навряд чи в нас є системи відстежування пусків балістичних ракет з землі. Для цього потрібна спеціальна система. Наші системи обʼєктивного контролю можуть виявити цю ракету лише тоді, коли вона вийде на певну траєкторію. Втім, час виявлення фактично становить 40-50% часу, яку ракета долає до цілі. Тобто, для евакуації до укриттів є всього кілька хвилин. За цей час евакуювати велику кількість населення просто нереально", - додав він.