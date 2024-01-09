Українська авіакомпанія SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%
Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 і перевезла понад 1,5 млн пасажирів
Про це розповів СЕО перевізника Дмитро Сероухов в інтерв’ю Forbes.
Також торік авіаперевізнику вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік великої війни – понад 1,5 млн.
"Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими", – зазначив Сероухов.
У 2021 році SkyUp здійснив близько 16 тисяч рейсів та перевіз близько 2,5 млн пасажирів.
Торік компанія ухвалила рішення "розвивати бізнес там, де це можливо", поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.
Також перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків, які стали надавати послуги іншим компаніям.
"У 80–90% випадках це ACMI – перевезення і ще в 10-20% залежно від сезону – чартерні рейси на замовлення туроператорів", – пояснив Сероухов.
Він очікує, що цьогоріч збережеться таке саме співвідношення.
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