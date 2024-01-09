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Українська авіакомпанія SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%

9 січня, 2024 вiвторок
16:57
Економіка SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 і перевезла понад 1,5 млн пасажирів 

Про це розповів СЕО перевізника Дмитро Сероухов в інтерв’ю Forbes.

Також торік авіаперевізнику вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік великої війни – понад 1,5 млн.

"Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими", – зазначив Сероухов.

У 2021 році SkyUp здійснив близько 16 тисяч рейсів та перевіз близько 2,5 млн пасажирів.

Торік компанія ухвалила рішення "розвивати бізнес там, де це можливо", поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.

Також перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків, які стали надавати послуги іншим компаніям.

"У 80–90% випадках це ACMI – перевезення і ще в 10-20% залежно від сезону – чартерні рейси на замовлення туроператорів", – пояснив Сероухов.

Він очікує, що цьогоріч збережеться таке саме співвідношення.

  • 6 травня SkyUp MT отримала необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєструвала свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи.
  • У вересні авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти на території США.

транспорт
аеропорти
SkyUp
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