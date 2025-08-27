Українська пам’ятна монета, присвячена медикам, перемогла в міжнародному конкурсі "Монета року"

Про це повідомляє Національний банк України.

21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті, США, оголосили результати престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року". Українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш наснажлива монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

"Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета – знову серед найкращих у світі. Робота над дизайном пам’ятних монет – це завжди ретельний пошук ідей, образів, символів, щоб кожна монета була сучасною, емоційно резонувала, вписувалася в контекст. Тому "народження" нумізматичного твору – це завжди глибокий процес дослідження та рефлексій. Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само як і вся Україна", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" уведена в обіг 26 липня 2024 року. Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тис. шт.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий державний герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч – логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум" Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Довідково: міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 42-го разу.