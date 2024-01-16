Українці отримали за програмою єВідновлення 3,2 млрд грн, - Шмигаль

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду.

"Загалом за цим компонентом (пошкоджене житло, - ред.) програми маємо понад 67 тис. заявок, найбільше - з Харківщини, Київщини та Миколаївщини", - зазначив прем’єр.

Також він розповів що за компонентом програми "Знищене житло" вже зареєстровано 8,4 тис. заявок та згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже на 3,7 млрд грн. Більше 540 сертифікатів вже заброньовано.

"Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло. Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми єВідновлення, спрощуємо припинення права власності на знищений об’єкт, покращуємо взаємодію міністерств щодо обміну інформацією, прописуємо чіткий алгоритм оскарження дій комісій, оновлюємо порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового, або дачного будинку, вносимо також інші зміни", - сказав Денис Шмигаль.