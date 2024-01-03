Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення
Сім’я з Гостомеля стала першою родиною, яка отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення. Вони вже обрали нову домівку
Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Що особливо важливо: зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка вирішила повернутися в Україну з евакуації", - зазначив Федоров.
Родина з Гостомеля сама обрала житло, вже уклала договір купівлі-продажу будинку в Бучі та найближчим часом зможе туди переїхати.
"Якщо у вас пошкоджено квартиру або будинок, фіксуйте це через Дію, а потім подавайте заяву про компенсацію", - нагадав міністр.
27 грудня стало відомо, що в Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання.
Щоб використати сертифікат на нове помешкання, потрібно:
- оновити застосунок "Дія" до останньої версії
- у розділі єВідновлення відкрити вкладку "Сертифікати на житло"
- натиснути на кнопку "Забронювати кошти"
Після цього впродовж п'яти робочих днів у Дію надійде підтвердження, що кошти заброньовані. Далі протягом 30 днів потрібно встигнути оформити угоду купівлі-продажу.
"Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Ви можете придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво", - зазначили у Мінцифри.
У відомстві наголосили, що для того, щоб скористатися сертифікатом, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса.
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За пів року через єВідновлення більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок російської агресії.
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