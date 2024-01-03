Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Що особливо важливо: зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка вирішила повернутися в Україну з евакуації", - зазначив Федоров.

Родина з Гостомеля сама обрала житло, вже уклала договір купівлі-продажу будинку в Бучі та найближчим часом зможе туди переїхати.

"Якщо у вас пошкоджено квартиру або будинок, фіксуйте це через Дію, а потім подавайте заяву про компенсацію", - нагадав міністр.

27 грудня стало відомо, що в Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання.

Щоб використати сертифікат на нове помешкання, потрібно:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії

у розділі єВідновлення відкрити вкладку "Сертифікати на житло"

натиснути на кнопку "Забронювати кошти"

Після цього впродовж п'яти робочих днів у Дію надійде підтвердження, що кошти заброньовані. Далі протягом 30 днів потрібно встигнути оформити угоду купівлі-продажу.

"Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Ви можете придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво", - зазначили у Мінцифри.

У відомстві наголосили, що для того, щоб скористатися сертифікатом, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса.