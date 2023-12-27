У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в Дії для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися суму компенсації та термін дії, зараз за ці кошти можна придбати нове житло", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, як можна використати сертифікат на нове помешкання. Потрібно:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії

у розділі єВідновлення відкрити вкладку "Сертифікати на житло"

натиснути на кнопку "Забронювати кошти"

Після цього впродовж п'яти робочих днів у Дію надійде підтвердження, що кошти заброньовані. Далі протягом 30 днів потрібно встигнути оформити угоду купівлі-продажу.

"Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Ви можете придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво", - зазначили у Мінцифри.

У відомстві наголосили, що для того, щоб скористатися сертифікатом, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса.