У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
У Дії з'явилася можливість обміняти житловий сертифікат на нове помешкання: послуга працює в межах програми єВідновлення
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в Дії для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися суму компенсації та термін дії, зараз за ці кошти можна придбати нове житло", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри пояснили, як можна використати сертифікат на нове помешкання. Потрібно:
- оновити застосунок "Дія" до останньої версії
- у розділі єВідновлення відкрити вкладку "Сертифікати на житло"
- натиснути на кнопку "Забронювати кошти"
Після цього впродовж п'яти робочих днів у Дію надійде підтвердження, що кошти заброньовані. Далі протягом 30 днів потрібно встигнути оформити угоду купівлі-продажу.
"Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Ви можете придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво", - зазначили у Мінцифри.
У відомстві наголосили, що для того, щоб скористатися сертифікатом, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса.
- Крім того, у межах програми єВідновлення є можливість отримати кошти на ремонт пошкодженого внаслідок російської агресії помешкання. Станом на 10 листопада більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відбудову житла.
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