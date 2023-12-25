В Україні планують за пошкоджене житло в окупації запровадити компенсації

Про це повідомила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

Вона розповіла про плани Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік, серед яких - запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Козловська також додала, що відомство має на меті продовжити роботу над законом України "Про засади житлової політики".

"Розробка відбувається із залученням експертів та міжнародних організацій, серед яких Рада Європи в Україні, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Європейської економічної комісії ООН, Норвезької ради у справах біженців, Міжнародної організації з міграції", - ідеться в повідомленні.

Водночас планується робота з безбар’єрністю процесів відновлення, мета якої зробити 100% відновлених об’єктів безбар’єрними.