На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Псевдорієлтори з Росії продають будинки маріупольців та жителів навколишніх селищ", - йдеться у повідомленні.

У місцевих каналах у соцмережах з’явилося відео, у якому чоловік розповідає, що продає будинки у селищі Мелекіне. За його словами, російська рієлторська компанія вже "зайшла до Маріуполя". Тепер він рекламує пансіонати на березі Азовського моря.

"Наші люди вже є в Маріуполі. Ставимо в росреєстр. Все законно", – говорить чоловік на відео.

У міськраді стверджують, що окупанти відбирають майно маріупольців та жителів навколишніх селищ, які змушені були виїхати через російську блокаду та окупацію, а потім "законно" привласнюють їх та продають приїжджим громадянам РФ.