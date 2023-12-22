На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя
У Маріуполі та навколишніх селах російські окупанти продають відібране житло українців приїжджим громадянам РФ
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Псевдорієлтори з Росії продають будинки маріупольців та жителів навколишніх селищ", - йдеться у повідомленні.
У місцевих каналах у соцмережах з’явилося відео, у якому чоловік розповідає, що продає будинки у селищі Мелекіне. За його словами, російська рієлторська компанія вже "зайшла до Маріуполя". Тепер він рекламує пансіонати на березі Азовського моря.
"Наші люди вже є в Маріуполі. Ставимо в росреєстр. Все законно", – говорить чоловік на відео.
У міськраді стверджують, що окупанти відбирають майно маріупольців та жителів навколишніх селищ, які змушені були виїхати через російську блокаду та окупацію, а потім "законно" привласнюють їх та продають приїжджим громадянам РФ.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що окупанти заявили про запуск пільгової іпотеки в так званій ДНР.
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