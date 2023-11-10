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єВідновлення: більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відбудову житла

10 листопада, 2023 п'ятниця
22:29
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За пів року більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок російської агресії

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Послуга єВідновлення стартувала в Дії на початку травня. Це найскладніший сервіс з погляду взаємодії держорганів, комісій та банків, але дуже простий для громадян. Усього в кілька кліків подаєте заяву та отримуєте компенсацію за пошкоджене майно", - нагадує Федоров.

За словами міністра, надійшло 56,8 тис. заяв на відновлення житла, а 23 219 родин вже отримали кошти. Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.

"Важливо, що з 1 серпня розпочався другий етап єВідновлення. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищено. Також подаєте заяву в Дії та отримуєте житловий сертифікат, за який незабаром зможете купити нове житло", - нагадав Михайло Федоров.

  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста до стану, яким воно було до повномасштабного вторгнення Росії, необхідно 20 років.
Україна
Війна з Росією
відбудова України
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