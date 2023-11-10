єВідновлення: більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відбудову житла
За пів року більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок російської агресії
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Послуга єВідновлення стартувала в Дії на початку травня. Це найскладніший сервіс з погляду взаємодії держорганів, комісій та банків, але дуже простий для громадян. Усього в кілька кліків подаєте заяву та отримуєте компенсацію за пошкоджене майно", - нагадує Федоров.
За словами міністра, надійшло 56,8 тис. заяв на відновлення житла, а 23 219 родин вже отримали кошти. Це понад 1,8 млрд грн, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше відбудувати власний дім.
"Важливо, що з 1 серпня розпочався другий етап єВідновлення. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищено. Також подаєте заяву в Дії та отримуєте житловий сертифікат, за який незабаром зможете купити нове житло", - нагадав Михайло Федоров.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста до стану, яким воно було до повномасштабного вторгнення Росії, необхідно 20 років.
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