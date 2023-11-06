Для повного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років, - міський голова
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста до стану, яким воно було до повномасштабного вторгнення Росії, необхідно 20 років
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Якщо говорити про план Mariupol Reborn, то він складається з двох частин. "План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни, - це 20 років", - додав Бойченко.
Міський голова зазначив, що до повного відновлення входить не тільки ліквідація наслідків окупації та відновлення, а й будівництво нового міста - сучасного, з новою моделлю економіки.
Також мер Маріуполя наголосив, що для відбудови міста потрібно $14,5 мільярдів. Міська рада вже звернулася до європейських партнерів, які допоможуть визначити чіткі строки та вартість.
За словами Бойченка, наразі все більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації. Міста Європи діляться своїм досвідом відновлення після Другої світової війни.
- Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, як окупанти знищують історичну частину міста та демонтують будинки. За його словами, до кінця року окупанти демонтують у місті 500 багатоповерхівок.
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