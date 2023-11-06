Для повного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років, - міський голова

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Якщо говорити про план Mariupol Reborn, то він складається з двох частин. "План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни, - це 20 років", - додав Бойченко.

Міський голова зазначив, що до повного відновлення входить не тільки ліквідація наслідків окупації та відновлення, а й будівництво нового міста - сучасного, з новою моделлю економіки.

Також мер Маріуполя наголосив, що для відбудови міста потрібно $14,5 мільярдів. Міська рада вже звернулася до європейських партнерів, які допоможуть визначити чіткі строки та вартість.

За словами Бойченка, наразі все більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації. Міста Європи діляться своїм досвідом відновлення після Другої світової війни.