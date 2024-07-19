Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Грантову угоду на 100 млн євро 18 липня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер.

Крім того, під час підписання були присутні заступник міністра енергетики Роман Андарак та члени представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до Укренерго кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як:

модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;

заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.

У компанії зазначають, що цей грант – вже друга фаза цільової програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". 11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України (#URC2024) Укренерго підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

Загалом від початку повномасштабної війни Укренерго вже залучило міжнародної допомоги на 1,5 млрд євро. Зокрема, 324 млн євро - були залучені за підтримки KfW.