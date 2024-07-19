Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти

Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти

19 липня, 2024 п'ятниця
13:34
Економіка Укренерго

Європейський Союз виділив НЕК "Укренерго" 100 мільйонів євро грантових коштів на відновлення та захист

Зміст

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Грантову угоду на 100 млн євро 18 липня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер.

Крім того, під час підписання були присутні заступник міністра енергетики Роман Андарак та члени представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до Укренерго кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як: 

  • модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;
  • ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;
  • заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.

У компанії зазначають, що цей грант – вже друга фаза цільової програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". 11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України (#URC2024) Укренерго підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

Загалом від початку повномасштабної війни Укренерго вже залучило міжнародної допомоги на 1,5 млрд євро. Зокрема, 324 млн євро - були залучені за підтримки KfW.

  • Нещодавно повідомлялося, що за умови відсутності нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру у вересні та жовтні в Україні, можливо, не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.
Теги:
Україна
ЄС
Європа
Енергія
Енергетика
Читайте також:
валюта євро
17 липня, 2024 середа
Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму
17 липня, 2024 середа
"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні
Ральф Шумахер
15 липня, 2024 понедiлок
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
14:57
фунікулер
У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
14:42
Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб
14:29
Іскандер-М
"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня
14:13
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї
14:04
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Відключення світла: в Україні виявили порушення справедливого розподілу електрики в 6 областях
14:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів?
13:52
санкції проти рф
РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі
13:47
електроенергія
Через негоду без світла залишаються понад 150 населених пунктів у 5 регіонах: ситуація в енергосистемі на 19 липня
13:13
Ольга Стефанішина
Законопроєкт про угоди з визнання провини в корупційних справах вже оцінює Єврокомісія, - Стефанішина
13:11
діти, злочини росії
З ТОТ Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути 12 українських дітей
13:01
Robinson R44
У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту
12:44
комп'ютер
У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем
12:30
Юлія Яцик
Нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга Народу": чим пояснила рішення
12:05
OPINION
Юрій Фізер
Трамп-мученик: Зробимо Америку ще раз сильною
12:04
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: сталися збої в роботі компаній, банків і аеропортів
11:51
Наталка Діденко
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
11:47
Оновлено
РФ "градами" атакувала Херсонщину: двоє загиблих, серед постраждалих - медпрацівники
11:45
Ексклюзив
Морський дрон
Ворогу стало набагато складніше убезпечити в Криму ракетні катери, призначені бити по шляхах до Одеси та Чорноморська, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ
11:21
Оновлено
В Одесі біля Привозу сталася стрілянина: деталі
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що говорив Зеленський про Трампа та чому кількість втікачів від призову в Україні знизилась. Акценти світових ЗМІ 19 липня
11:12
Оновлено
телефон меседжер
У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої: що відомо
10:45
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Майже 80% росіян відмовилися від поїздок до окупованого Криму через безпекову ситуацію, - ГУР
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Перші українські олімпійці вирушили в Париж на Ігри-2024
10:09
На Білоцерківщині жінка підпалила себе біля приміщення суду
10:02
OPINION
Віктор Андрусів
Війна з нульовою сумою
09:45
Окупанти в Маріуполі
У Маріуполі побільшало сутичок місцевих з мігрантами з Росії, - міськрада
09:43
Ексклюзив
Ворог витягує старі й нові зразки озброєння: Згурець про знищення "Мальви" на Харківщині
09:10
Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій
09:02
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на конференції з відновлення України в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 р.
Шольц відкинув заклик Зеленського до союзників збивати російські цілі над Україною
09:00
Новини компаній
EVA увійшла до переліку найкращих роботодавців та отримала нагороду за ефективні рішення
08:41
Оновлено
Росіяни вдарили по Чугуєву "іскандерами": 9 поранених, серед них підліток
08:34
ППО, обстріл, ЗСУ
Минулої доби українська ППО знищила 4 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і 3 Supercam
08:30
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 130 боєзіткнень: РФ штурмує на 10 напрямках
08:28
Ексклюзив
Ворог підходить дедалі ближче до Куп'янської громади, - начальник МВА Беседін
08:24
Кім Чен Ин та Путін
Кім Чен Ин прийняв військову делегацію Росії
08:23
Паспорт рф
На Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями
08:07
OPINION
Володимир Гевко
"Перекредитувались". Оклади податківців зросли вдвічі
07:51
На фото: боєприпаси
Зеленський запросив до співпраці британських зброярів
07:46
обстріл, ППО
РФ заявила про знищення 19 дронів над двома регіонами, Кримом та Чорним морем
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV