Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 13 липня
У суботу, 13 липня, в Україні будуть застосовувати три черги відключень електроенергії з 14:00 до кінця доби
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що після 14:00 обленерго застосовуватимуть три черги відключень світла. Станом на 10:40 обмеження діють обсягом двох черг одночасно.
"Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання", - йдеться у повідомленні.
- 13 липня графіки стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів в Україні діятимуть протягом усієї доби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе