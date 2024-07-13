Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 13 липня

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що після 14:00 обленерго застосовуватимуть три черги відключень світла. Станом на 10:40 обмеження діють обсягом двох черг одночасно.

"Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання", - йдеться у повідомленні.