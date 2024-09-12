Укренерго вводить стабілізаційні відключення у Києві та низці регіонів
У Києві та низці областей України у четвер, 12 вересня, ввели стабілізаційні відключення електроенергії з 13:00 до 23:00
Про це повідомляє ДТЕК.
Зокрема, стабілізаційні відключення вводять у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, очільника Черкаської ОВА поінформував, що на Черкащині теж будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії з 13:00 до 23:00.
- Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури України загинули 35 цивільних, водночас енергосистема зазнала збитків на понад $1 млрд.
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