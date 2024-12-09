Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла на Донеччині
У понеділок, 9 грудня, у Донецькій області були запровадженні екстрені вимкнення електроенергії - графіки обмеження світла не діють
Про це повідомляє ДТЕК.
Так, за вказівкою Укренерго, в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла. Зауважимо, що під час таких вимкнень графіки обмеження електроенергії не діють.
Водночас енергетики не назвали причину екстрених вимкнень світла.
- У понеділок, 9 грудня, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - для побутових споживачів з 08:00 до 20:00.
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