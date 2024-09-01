Укренерго застосувало аварійні відключення світла у низці областей України
Увечері 1 вересня Укренерго дало розпорядження про введення аварійних відключень електроенергії в низці областей України
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що аварійні відключення діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.
"Оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють", - йдеться у повідомленні.
ДТЕК повідомляє, що відповідне розпорядження Укренерго дало через складну ситуацію в енергосистемі.
- У понеділок, 2 вересня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Україні діятимуть упродовж всієї доби. Укренерго застосовуватиме одну та дві черги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе