Укренерго застосувало аварійні відключення світла у низці областей України

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що аварійні відключення діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.

"Оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють", - йдеться у повідомленні.

ДТЕК повідомляє, що відповідне розпорядження Укренерго дало через складну ситуацію в енергосистемі.