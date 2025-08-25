Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
Укрпошта 25 серпня оголосила відразу 16 аукціонів з продажу як окремих будівель, так і комплексів на загальну суму понад 180 млн грн
Інформація про аукціони оприлюднена у системі "Прозорро.Продажі".
Укрпошта продовжує позбуватись нерухомості, які не використовує у господарській діяльності. 25 серпня компанія виставила на продаж 16 лотів – як окремих будівель, так і комплексів будівель у різних областях України: Київщині, Полтавщині, Херсонщині, Рівненщині, Волині, Закарпатті та Прикарпатті. Усі аукціони заплановані на 9 вересня.
Загальна стартова ціна висталеної на продаж нерухомості – понад 180 млн грн. Найдорожчими комплекси будівель біля вокзалу у Рівному - його стартова ціна 26 млн грн (загальна площа орієнтовно 3,02 тис. кв. м). На другому та третьому об’єкти також у Рівному (20,36 та 20, 011 млн грн). Тож лише у цьому місті Укрпошта планує позбутись понад 6 тис. кв. метрів нерухомості. Ймовірно, це пов’язано з новим автоматизованим сортувальним центром, який Укрпошта відкрила у Рівному у 2024 році. Автоматизована сортувальна система у новому терміналі може обробляти до 25 тисяч поштових відправлень за добу.
Загалом Укрпошта почала позбуватись нерухомості, яку не використовує у господарській діяльності з 2020 року. На той час Укрпошта мала в своєму портфелі понад 1,25 млн м2 нерухомості, із яких 132 тис. м2 не використовуються в господарській діяльності. Нині на сайті компанії є оголошення для бізнесу про продаж чи оренду приміщень Укрпошти.
"Пропонуємо вам орендувати або придбати вільні комерційні приміщення Укрпошти
Мережа компанії найбільша в Україні — понад 11 000 об’єктів у найвіддаленіших регіонах країни. Об`єкти нерухомого майна Укрпошти розташовані у привабливих та людних місцях", - йдеться в оголошенні.
- У червні Укрпошта підписала довгоочікувану угоду з Поштою США, яку готували понад два роки. Йдеться про відкриття у Сполучених Штатах чотирьох хабів українського поштового оператора.
