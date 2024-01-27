Умєров запропонував Литві створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонно-промислового комплексу

Про це він поінформував у Х.

Умєров зазначив, що зустріч з Ландсбергісом відбулась у Києві. Міністр оборони подякував уряду та народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство в коаліції з розмінування.

Він поінформував очільника литовського МЗС про поточну ситуацію на передовій. Високопосадовці обговорили можливість обміну військовим досвідом та співпраці у сфері військових технологій.

"Запропонували організувати спільний форум України та країн Балтії з питань ОПК (оборонно-промислового комплексу) за участю провідних виробників та інвесторів", - наголосив Умєров.

"Військова промисловість Росії в повному розпалі"

"Російська промислова машина обертається в ритмі війни. Ми говорили про те, що іноді на день знищується або пошкоджується до 100 одиниць російського важкого озброєння", - заявив Ландсбергіс, передає РБК-Україна.

Міністр додав, що велика частина пошкодженого російського озброєння дуже швидко відновлюється і знову використовується на фронті.

"Ситуація справді складна, жоден співрозмовник у Мністерстві оборони або деінде ще не дає підстав вважати, що зараз вони очікують великих проривів або якось хочуть нас заспокоїти чи підготувати до легшого майбутнього", - сказав Ландсбергіс.

Успіх українців, за його словами, безпосередньо пов'язаний із підтримкою Заходу, а від підтримки союзників залежить "безпосередня ситуація на лінії фронту".

"Ми боремося з дуже, дуже сильним ворогом у промисловому плані. Це вимагає повної підтримки Заходу. Промислової, політичної, фінансової, економічної, якою б вона не була", - додав очільник литовського МЗС.