Умєров запропонував Литві створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонно-промислового комплексу
27 січня міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом й запропонував йому створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонної промисловості
Про це він поінформував у Х.
Умєров зазначив, що зустріч з Ландсбергісом відбулась у Києві. Міністр оборони подякував уряду та народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство в коаліції з розмінування.
Він поінформував очільника литовського МЗС про поточну ситуацію на передовій. Високопосадовці обговорили можливість обміну військовим досвідом та співпраці у сфері військових технологій.
"Запропонували організувати спільний форум України та країн Балтії з питань ОПК (оборонно-промислового комплексу) за участю провідних виробників та інвесторів", - наголосив Умєров.
"Військова промисловість Росії в повному розпалі"
"Російська промислова машина обертається в ритмі війни. Ми говорили про те, що іноді на день знищується або пошкоджується до 100 одиниць російського важкого озброєння", - заявив Ландсбергіс, передає РБК-Україна.
Міністр додав, що велика частина пошкодженого російського озброєння дуже швидко відновлюється і знову використовується на фронті.
"Ситуація справді складна, жоден співрозмовник у Мністерстві оборони або деінде ще не дає підстав вважати, що зараз вони очікують великих проривів або якось хочуть нас заспокоїти чи підготувати до легшого майбутнього", - сказав Ландсбергіс.
Успіх українців, за його словами, безпосередньо пов'язаний із підтримкою Заходу, а від підтримки союзників залежить "безпосередня ситуація на лінії фронту".
"Ми боремося з дуже, дуже сильним ворогом у промисловому плані. Це вимагає повної підтримки Заходу. Промислової, політичної, фінансової, економічної, якою б вона не була", - додав очільник литовського МЗС.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів спільну пресконференцію з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, на якій визначались спільні кроки для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ.
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