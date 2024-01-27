"У Литви є технології, у нас є можливість масштабування": Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ

Про це повідомляє Укрінформ.

"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", - заявив Кулеба.

Він додав, що також обговорювались питання вступу України до ЄС та НАТО.

"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інституцій максимально допомагає нам на шляху до членства в них", - зазначив Кулеба.

За його словами, темою перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і "всього того, що потребує дієвих рішень".

"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", - сказав міністр.