"У Литви є технології, у нас є можливість масштабування": Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів спільну пресконференцію з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, на якій визначались спільні кроки для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ
Про це повідомляє Укрінформ.
"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", - заявив Кулеба.
Він додав, що також обговорювались питання вступу України до ЄС та НАТО.
"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інституцій максимально допомагає нам на шляху до членства в них", - зазначив Кулеба.
За його словами, темою перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і "всього того, що потребує дієвих рішень".
"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", - сказав міністр.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припустив імовірність спільного з Україною виробництва безпілотників.
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