Україна хоче перенести частину виробництва безпілотників до Литви, – голова МЗС республіки

Про це пише JP.lt.

За словами дипломата, було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни.

"Можна говорити й про спільне виробництво (безпілотників, – ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - сказав міністр.

Він зазначив, що БПЛА є щоденним учасником війни.

"Литва може перейняти досвід. Ми прекрасно розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то це може бути схоже через географію, через інші обставини. Цей досвід є для нас актуальним", - резюмував дипломат.