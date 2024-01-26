Україна хоче перенести частину виробництва безпілотників до Литви, – голова МЗС республіки
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс припустив імовірність спільного з Україною виробництва безпілотників
Про це пише JP.lt.
За словами дипломата, було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни.
"Можна говорити й про спільне виробництво (безпілотників, – ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - сказав міністр.
Він зазначив, що БПЛА є щоденним учасником війни.
"Литва може перейняти досвід. Ми прекрасно розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то це може бути схоже через географію, через інші обставини. Цей досвід є для нас актуальним", - резюмував дипломат.
- З жовтня 2023 року пошкоджені танки Leopard 2, доставлені з українських полів бою, ремонтуються в майстерні в Йонаві.
- 15 грудня стало відомо, що Литва відремонтувала й готова передати Україні танки Leopard, які були пошкоджені на полі бою. При цьому кількість цих танків не уточнюється.
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